Mbappé - Deschamps : La terrible rupture !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Capitaine de l'équipe de France depuis le premier rassemblement post-Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé vit une période compliquée tant sportivement qu'au niveau de son rôle de patron du vestiaire ces derniers mois chez les Bleus. Le journaliste Romain Molina a partagé le craquage du groupe tricolore au sujet du management de Didier Deschamps autour de Mbappé. Un ras-le-bol qui irait jusqu'à la Fédération française de football.

Lors de la première quinzaine du mois de janvier, Didier Deschamps annonçait au journal télévisé, dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes, son départ après la Coupe du monde 2026 . Une déclaration prématurée à un an et demi de la fin de son contrat à la Fédération française de football . Le sélectionneur de l' équipe de France a justifié sa prise de parole en interview pour The Athletic cette semaine pour protéger son groupe de joueurs chez les Bleus . « J'ai senti que malgré les résultats obtenus, il y avait un environnement médiatique trop négatif et que cela pouvait avoir un impact sur les joueurs. Je ne pense pas qu'ils le méritent. Je ne sais pas si cela (son annonce) y contribuera - ce n'était pas l'objectif fondamental - mais c'est ce que nous avons fait ».

Cependant, outre les critiques dont fait état Didier Deschamps , le vestiaire de l' équipe de France peuplé d'internationaux français en aurait assez... du management du sélectionneur d'après Romain Molina . « Il y a cette lassitude, ce côté : « On est blasés », vis-à-vis de Didier Deschamps, de certaines séances d'entraînement et également du « tout Mbappé ». Ce ras-le-bol s'étendrait même au niveau des hautes instances y compris au sein même de la FFF d'après le journaliste d'investigation.

«Enfin on va prendre une branlée, et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver»

Sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a communiqué un message d'un dirigeant de la Fédération française de football. « Et hier (ndlr jeudi), je reçois un message d'un dirigeant de la Fédération qui me dit : « Enfin on va prendre une branlée, et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver parce que c'est la seule manière de briser la glace et d'arrêter de faire l'autruche ». Ce n'est pas qu'il y a une énorme crise, c'est qu'il y a des tensions qui crispent beaucoup de gens et que certains sont frustrés. Personne ne veut en parler ».

Toutefois, la crise a été entre guillemets avortée par Rayan Cherki et la réduction du score jeudi en demi-finale de Ligue des nations contre l'Espagne (5-1 puis 5-4) de la bande de Kylian Mbappé. « Sauf que, fin de match, entrée de (Rayan) Cherki et la France ne perd que 5-4. Mais cette semaine, on a atteint un point culminant d'hypocrisie avec un point central : le tout Mbappé. Ce n'est pas le joueur, mais la manière et le système ».