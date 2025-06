Kylian Mbappé, les 20 minutes qui ont tout fait basculer !

L'équipe de France a donc été éliminée par l'Espagne ce jeudi soir en demi-finale de la Ligue des Nations. Il faut dire qu'en encaissant 5 buts face à la Roja, les Bleus partaient avec un énorme handicap. Mais comment les joueurs de Didier Deschamps ont-il pu couler à ce point ? Aux yeux de Kylian Mbappé, ça s'est surtout joué en 20 minutes au total.

« On a 10 minutes de trou en première période et en seconde période »

Rapporté par L'Equipe, Kylian Mbappé a analysé cette défaite de l'équipe de France face à l'Espagne. Et concernant ce revers, le capitaine des Bleus a notamment expliqué : « À chaud, je dirais qu'on a bien joué. On a eu des séquences de jeu qu'on n'a pas eu depuis longtemps, on a su garder le ballon, avoir une structure et se créer pas mal d'opportunités, mais on a 10 minutes de trou en première période et en seconde période, et on prend deux buts à chaque fois. Ça se paie cash au haut niveau, mais c'est encourageant. On a un long chemin vers la Coupe du monde, il faut tirer des leçons. Après, ce n'est pas suffisant parce qu'on ne gagne pas, mais il y a du mieux ».