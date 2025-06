«Un rageux», Kylian Mbappé est à bout !

Au terme d'un scénario complètement fou, l'équipe de France s'est inclinée ce jeudi soir face à l'Espagne (5-4) en demi-finale de Ligue des Nations. Une rencontre suite à laquelle Kylian Mbappé est apparu énormément frustré, s'agaçant auprès de l'arbitre. Que s'est-il passé ? Le joueur du Real Madrid s'est expliqué.

« Un truc récurrent »

A la fin de cette rencontre entre l'Espagne et la France, on a pu assister à une scène animée entre Kylian Mbappé et l'arbitre de ce match au scénario complètement fou. Le capitaine des Bleus était particulièrement agacé pour une raison particulière. Rapporté par L'Equipe, Mbappé a expliqué à propos de cette colère : « C'est un truc récurrent, mais si j'en parle maintenant, on va me prendre pour un rageux. Si on annonce 5 minutes (de temps additionnel), il faut qu'on joue 5 minutes et ce ne sont pas 5 minutes qui s'écoulent. C'est complètement différent ».