Kylian Mbappé, la lourde accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, le divorce a été rude pour plusieurs raisons dont sa volonté de ne pas aller au bout du contrat initialement signé et le litige financier de 55M€ qui l’oppose toujours au club. De plus, le Paris Saint-Germain a brillé en cette année 2025 sans lui, de quoi permettre à Jérôme Rothen de l’accuser lourdement au vu de son absence en conférence de presse pour l’équipe de France mercredi.

Au Paris Saint-Germain, c’est la fête en cette fin de saison. La cause est simple : un triplé historique comprenant le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et bien évidemment la Ligue des champions remportée avec brio en finale samedi dernier contre l’Inter (5-0). Une finale par le biais de laquelle l’ancienne équipe de Kylian Mbappé a brillé collectivement parlant et a raflé la première C1 de son histoire… l’année suivant le départ du meilleur buteur du club (256 buts).

«Il n’est pas venu, parce qu’il savait qu’il aurait été questionné sur le sacre européen du PSG» Mercredi, à savoir la veille de la demi-finale de Ligue des nations entre l’équipe de France et l’Espagne, Kylian Mbappé n’a pas honoré ses responsabilités de capitaine des Bleus en se présentant à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Ce qui a passablement agacé Jérôme Rothen. « En équipe de France, ses coéquipiers ne veulent pas se le mettre à dos. On sait très bien que les réactions peuvent être très dures de la part de Mbappé. Il a un tel poids en équipe de France. Parfois, ça ne me pose pas de problèmes quand il ne vient pas en conférence de presse, après avoir beaucoup parlé. Mais là, il n’est pas venu, parce qu’il savait qu’il aurait été questionné sur le sacre européen du PSG ».