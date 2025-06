Transfert - Real Madrid : Après Mbappé, le PSG prépare sa vengeance !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. Un an plus tard, les deux colosses européens seraient encore à la lutte pour un joueur. En effet, le PSG espérerait griller la priorité au Real Madrid pour le transfert de Franco Mastantuono.

Lors de l'été 2017, le PSG a battu la concurrence du Real Madrid pour Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale a conclu un prêt avec une option d'achat de 180M€ avec l'AS Monaco. Une clause levée par le PSG.

Mastantuono : Le Real Madrid est en pole position Après avoir passé sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de prendre le large. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, la star de 26 ans s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves, l'été dernier.