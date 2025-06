Mbappé - Dembélé : La provocation de Lamine Yamal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’équipe de France et l’Espagne se retrouvent ce jeudi soir, Lamine Yamal a déjà lancé le match sur ses réseaux sociaux en partageant une image de son but face aux Bleus lors du dernier Euro. Cette demi-finale de Ligue des Nations s’annonce d’autant plus importante pour le crack du Barça qui fera face à Ousmane Dembélé, son principal rival dans la course au Ballon d’Or.

Qui rejoindra le Portugal, vainqueur de l’Allemagne (2-1), en finale de la Ligue des Nations ? La France et l’Espagne vont se disputer la place ce jeudi soir, moins d’un an après la demi-finale de l’Euro qui avait tourné en faveur de la Roja (2-1), grâce notamment à Lamine Yamal, qui avait répondu à l’ouverture de Randal Kolo Muani. Le crack du FC Barcelone est déjà prêt à récidiver.

Le message de Lamine Yamal sur Instagram Lamine Yamal a déjà lancé le choc avec l’équipe de France sur Instagram en publiant un cliché de son but face aux Bleus de Kylian Mbappé lors du dernier Euro, sur un son de Bad Bunny : Nadie Sabe (personne ne sait). Une habitude de l’international espagnol, n’hésitant pas à utiliser les réseaux sociaux pour se montrer quelque peu provocateur.