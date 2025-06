Cherki : L'Algérie pique une colère !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un long feuilleton, le choix de Rayan Cherki est finalement tombé. Le voilà aujourd'hui avec l'équipe de France. Le joueur de l'OL a été appelé par Didier Deschamps alors qu'on évoquait la possibilité qu'il joue pour l'Algérie ou l'Italie. La balance a finalement penché du côté des Bleus, de quoi provoquer la colère des Algériens.

La France, l'Algérie, l'Italie... Rayan Cherki avait l'embarras du choix pour sa sélection nationale. On connait désormais le dénouement puisque le joueur de l'OL a été appelé par Didier Deschamps. Quid de l'Algérie et de l'Italie ? « Pour être franc et sincère, je n'ai jamais eu de contacts officiels avec les deux sélections », a assuré Cherki.