Lamine Yamal : «C’est terminé», la grande annonce !

Ce jeudi soir, l'équipe de France n'a pas réussi à prendre sa revanche. Battus par l'Espagne en demi-finales de l'Euro l'année dernière, les Bleus ont connu un scénario similaire ce jeudi soir en Ligue des Nations (5-4). Pour Daniel Riolo, ce résultat permet à Lamine Yamal de prendre un avantage sur Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d'Or.

Un duel se profile pour le Ballon d’Or. D’un côté, il y a Ousmane Dembélé, meilleur buteur de la saison en Ligue 1 et vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG. De l’autre, Lamine Yamal qui, à 17 ans, est déjà considéré comme le meilleur joueur du monde. Et la jeune pépite espagnole l’a prouvé durant la demi-finale de Ligue des Nations face à la France de Dembélé ce jeudi soir. Auteur d’un doublé, le joueur du FC Barcelone a, une nouvelle fois, brillé et pris un avantage certain dans la course au Ballon d’Or.