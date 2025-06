Dembélé - Yamal : C’est la panique pour le Ballon d’or !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

2025 semble être l’année de la consécration pour Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG a tout raflé sur son passage y compris la Ligue des champions. Il est plus que jamais prétendant au Ballon d’or. Mais outre Lamine Yamal, deux autres mauvaises surprises pourraient le lui en priver…

Qui va succéder à Rodri ? Ballon d’or 2024 au nez et à la barbe de Vinicius Jr qui pensait le remporter, déclenchant le boycott de la cérémonie de la part du Real Madrid, l’international espagnol serait susceptible de voir un de ses compatriotes jouer un sale tour à Ousmane Dembélé.

«Depuis que Rodri a remporté le Ballon d'or» En effet, le numéro 10 du PSG a tout bonnement gagné chaque trophée pour lequel il s’est battu cette saison : le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France ainsi que la tant attendue Ligue des champions, la première de l’histoire du Paris Saint-Germain. Le tout, en étant décisif avec 33 buts et 13 passes décisives ainsi qu’en ayant un impact capital sur le collectif du club parisien. Cependant, certains observateurs militent pour que Lamine Yamal soit le Ballon d’or à sa place. Milieu de terrain comme Rodri et coéquipier de Yamal au FC Barcelone et en sélection, Pedri est également dans la discussion. « Je ne regarde pas beaucoup les titres individuels, mais depuis que Rodri a remporté le Ballon d'or, c'est différent, parce qu'avant, on ne s'intéressait pas aux joueurs de milieu de terrain. Les titres de l'équipe nationale pèsent beaucoup et cela a changé. Nous sommes face à une demi-finale de Ligue des Nations. Le plus important, c'est l'équipe. Je suis fier d'être inclus dans certaines conversations, je garde mon vote pour quand tout sera fini et c'est comme ça que ça se passera ». a confié Pedri en conférence de presse.