Dembélé - Yamal : Kylian Mbappé peut les dégoûter !

En ce qui concerne la lutte pour le Ballon d'Or cette année, ça se jouerait entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, mais l'avantage serait clairement pour le numéro 10 du PSG. Avec la victoire en Ligue des Champions, le Français a gagné des précieux points. Mais voilà que dans cette course, il ne faudrait pas enterrer Kylian Mbappé.

C'est le 22 septembre prochain que l'on connaitra l'identité du lauréat du Ballon d'Or 2025. Qui succèdera à Rodri ? Aujourd'hui, deux candidats se détachent plus que les autres : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Mais suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions, le Français a clairement pris la tête dans la course au Ballon d'Or.

« Comme le vote a lieu après le 15 juillet » Toutefois, en Espagne, on croit encore à un sacre de Kylian Mbappé. Le Ballon d'Or est-il encore possible pour le joueur du Real Madrid ? Pour la Cope, Siro López a expliqué le scénario qui pourrait favoriser Mbappé : « Je pense que si le vote était aujourd'hui, les deux candidats seraient Dembélé et Lamine Yamal. Mais comme le vote a lieu après le 15 juillet, ce que peut faire Mbappé au Mondial des clubs et en Ligue des Nations pourrait éliminer Lamine Yamal ».