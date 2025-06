Mbappé Ballon d'Or : Le scandale est dénoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la PSG a remporté la Ligue des champions en atomisant l'Inter Milan en finale (5-0) ce qui rapproche Ousmane Dembélé du Ballon d'Or. Et pourtant, en équipe de France, on refuse d'affirmer que le numéro 10 du PSG est le grand favori. Manu Koné et Rayan Cherki citent même Kylian Mbappé ce qui rend fou Jérôme Rothen.

Présents en conférence de presse avec l'équipe de France, Rayan Cherki et Manu Koné ont évoqué la probabilité de voir Ousmane Dembélé remporter le Ballon d'Or. Mais les deux joueurs ont également cité Kylian Mbappé à l'image de Manu Koné : « Il y a deux très grands Français qui peuvent l’avoir aujourd’hui, un qui joue au Real Madrid, l’autre au Paris Saint-Germain, je voterai pour les deux ». Des propos qui scandalisent Jérôme Rothen.

Mbappé Ballon d'Or ? Rothen hallucine « En fait moi ça m’énerve. Ça m’énerve ce genre de phrases politiques. On n’a pas besoin d’avoir des joueurs avec des phrases politiques. On sait très bien pourquoi Koné et Cherki tiennent ce discours-là. Après ce sont des jeunes donc je veux bien qu’ils n’aient pas envie de se mettre à dos le capitaine de l’équipe de France et que c’est très facile de citer Kylian Mbappé parmi les Ballons d’or. En plus on sait très bien que Rayan Cherki est très proche de l’entourage et de la famille Mbappé aussi », rappelle l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.