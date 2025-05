Real Madrid : Réconciliation impossible, c'est terminé !

Alors qu'il n'a pas réussi à remplir ses objectifs de la saison 2024-2025 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a été remplacé par Xabi Alonso. Interrogé sur son départ de la Maison-Blanche, l'actuel sélectionneur du Brésil a laissé clairement entendre qu'il était impossible pour lui de rester au Santiago Bernabeu, ayant toujours privilégié le club merengue.

Carlo Ancelotti et le Real Madrid ont vécu une saison 2024-2025 très difficile. En effet, le club merengue a terminé deuxième de Liga (derrière le FC Barcelone), a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par Arsenal , et a perdu contre le Barça en finale de la Coupe du Roi. Pour se relancer dès la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid a décidé de se séparer de Carlo Ancelotti , et de le remplacer par Xabi Alonso , un ancien de la maison.

«J'ai profité du premier au dernier jour»

« Quelle est la différence entre aujourd'hui et l'appel du Brésil il y a deux ans ? J'ai toujours dit la vérité. Ma priorité a toujours été le Real Madrid. Lors de la première approche, le club m'a proposé de renouveler mon contrat et il n'y a pas eu de doute. J'ai toujours dit que j'allais rester au Real Madrid aussi longtemps que possible. Vous avez toujours dit que vous étiez heureux au Real Madrid et que c'était le meilleur endroit possible. Et je le répète autant de fois que nécessaire. Je ne regrette rien, j'ai profité du premier au dernier jour. Enfin, le dernier jour un peu moins », a confié Carlo Ancelotti (65 ans).