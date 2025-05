Le Real Madrid perd un crack... à cause de Mbappé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, l'équilibre au sein du vestiaire mais également sur le terrain semble précaire. D'ailleurs, Luis Fernandez regrette que Vinicius Junior ait eu beaucoup moins d'impact cette saison qu'il en avait lors de la précédente, avant de le Bondynois n'arrive à Madrid.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé rejoignait le Real Madrid l’été dernier. Son association avec Vinicius Junior faisait alors fantasmer tous les fans de Casa Blanca, qui ont finalement rapidement déchanté. Et pour cause, l’ailier brésilien a livré une saison très décevante, semblant même un peu perdu à côté du capitaine de l’équipe de France. Luis Fernandez analyse la situation et regrette que le crack brésilien ne soit plus que l’ombre de lui-même.