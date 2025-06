PSG - Doué change d’équipe : Du lourd annoncé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récent vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, Désiré Doué vient de changer d'équipe dans la foulée puisqu'il a rejoint l'équipe de France avec laquelle il devrait être titulaire ce jeudi soir pour affronter l'Espagne, en Ligue des Nations. Daniel Riolo a évoqué l'utilisation du jeune crack du PSG et s'attend à du lourd dans sa performance avec les Bleus contre la Roja.

En attendant le début de la Coupe du Mondes des clubs mi-jui, Désiré Doué (20 ans) met entre parenthèses son aventure avec le PSG pour se concentrer sur les prochaines échéances de l'équipe de France en Ligue des Nations. L'ancien crack du Stade Rennais, recruté pour 50M€ l'été dernier, vient d'ailler de rejoindre sa nouvelle équipe et devrait être titularisé par Didier Deschamps ce jeudi soir pour affronter l'Espagne. Doué est annoncé sur le flanc gauche de l'attaque, avec Kylian Mbappé dans l'axe et son compère du PSG Ousmane Dembélé sur le côté droit.

« Il est en feu » Interrogé en direct dans l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir, Daniel Riolo a évoqué le changement de dimension de Désiré Doué au PSG ces derniers mois, et tout ce qu'il pourrait apporter à l'équipe de France : « Avec la forme qui est la sienne, ses qualités et tout ce qu'il a fait cette année, ça parait très difficile de se passer de Désiré Doué. C'est l'un des hommes de l'année, il est en feu donc oui, tu le mets. Et il y a clairement deux positions pour lui, à Deschamps de trouver la bonne », assure Riolo, qui espère donc que Désiré Doué sera mis à son avantage sur le plan tactique avec les Bleus.