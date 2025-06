Zaïre-Emery : La dernière chance loin du PSG ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De titulaire à remplaçant, Warren Zaïre-Emery a perdu plus que du temps de jeu pendant sa blessure à la cheville au mois de février. Le milieu de terrain du PSG, doté du statut d’international, a toujours pour le moment la confiance du sélectionneur Didier Deschamps. Mais pour combien de temps ? C’est la crainte de Bixente Lizararu.

Alors titulaire indiscutable dans le milieu à trois de Luis Enrique pendant la première partie de saison, le titi parisien a finalement perdu sa place à cause d’une blessure à la cheville survenue au mois de février. A son retour, Fabian Ruiz était devenu un élément indéboulonnable du milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Joao Neves .

Zaïre-Emery, remplaçant de luxe au PSG

Pour autant, bien que son temps de jeu fut moins important avec le PSG, Didier Deschamps l’a tout de même sélectionné pour les deux rassemblements de l’équipe de France en mars dernier et pour ce mois de juin et le Final Four de Ligue des nations dont la demi-finale contre l’Espagne ce jeudi soir à Stuttgart. Un test qu’il ne devra pas manquer selon Bixente Lizarazu et ce, pour une raison précise.