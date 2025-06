France 98 : Le PSG l'a fait souffrir !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 31 mai dernier, le PSG s'est offert la première Ligue des Champions de son histoire. Et de quelle manière. Le club de la capitale a humilié l'Inter Milan (5-0). Un résultat jamais vu à ce stade de la compétition, puisqu'auparavant, jamais une équipe n'avait fait mieux que 4-0. De quoi affecter Marcel Desailly.

Alors qu'on s'attendait à une finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan, elle ne l'a clairement pas été. En effet, très rapidement, le club de la capitale a su prendre le large et au fil des minutes, les Lombards ont baissé les bras. Ça s'est alors soldé sur un festival de buts parisiens (5-0). Un record de plus pour le PSG puisque personne n'avait fait aussi bien en finale.