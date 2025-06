Un Ballon d'Or au PSG, c'est confirmé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le débat fait rage, et pourtant, Ousmane Dembélé n'a jamais semblé aussi proche de remporter le Ballon d'Or. En Espagne, le débat est pourtant lancé avec Lamine Yamal ou encore Kylian Mbappé. Toutefois, Didier Deschamps et Ibrahima Konaté le donnent sans hésiter au numéro 10 du PSG. Un débat déjà réglé ?

Grâce à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, la course au Ballon d'Or a pris une nouvelle tournure avec un grand favori qui se détache à savoir Ousmane Dembélé. Auteur d'une saison extraordinaire, le numéro 10 du PSG possède également un palmarès pour devancer la concurrence, incarnée principalement par Lamine Yamal. Mais au sein de l'équipe de France, le choix est fait et Didier Deschamps vote Ousmane Dembélé.

L'équipe de France se mobilise pour Dembélé « Évidemment, je suis à 100% derrière Ous' (Ousmane Dembélé) pour le Ballon d'Or, avec la saison qu'il réalise. Il le mérite. Si vous me demandez entre Lamine Yamal et Ous', c'est Ous' à 100% », lance le sélectionneur des Bleus en conférence de presse en marge du choc contre l'Espagne qui verra justement s'opposer Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, les deux principaux prétendants au Ballon d'Or.