OM : Un Marseillais vit un calvaire à cause du PSG !

Samedi soir, le PSG a largement dominé l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0). Un match qui n'a évidemment pas été particulièrement bien vécu à Marseille. Eric Di Meco a même préféré éviter de regarder la rencontre, n'apprenant le score final que le lendemain matin.

Di Meco a refusé de regarder la finale du PSG

« J’ai appris le résultat dimanche à 10h du matin, c’est ma chérie qui regardait Instagram et qui me l’a dit. Samedi soir, là où je suis allé manger une pizza, les gens m’ont regardé avec l’air compatissant en me disant : "On est mieux là quand même". Mais à côté, il y avait un gamin qui regardait sur son téléphone et j’ai vu qu’ils avaient marqué un but rapidement », rappelle-t-il au micro de RMC, avant de poursuivre.