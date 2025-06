Désastre pour McCourt, la vente de l’OM se confirme ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, le magazine « Capital » a sorti une enquête choc sur la situation financière de l'OM. Et elle serait inquiétante. Le club vivrait presque à crédit chaque saison et ne devrait sa survie qu'aux transferts et à la billetterie. Cette crise pousserait Frank McCourt à envisager une vente de la formation.

La dernière saison de l’OM a redonné espoir aux supporters. Le club marseillais est parvenu à arracher sa qualification pour la prochaine Ligue des champions, ce qui lui garantit un joli pactole. Un chèque qui n’est pas de trop en ce moment. Malgré une place plus conforme à ses ambitions, l’OM est sur les rotules. Sa situation financière serait franchement inquiétante selon une enquête publiée par le magazine Capital ce mardi.

McCourt sur un fil ? L’OM vivrait sous la menace constante d’un déficit abyssal et de la banqueroute. Sa survie ne tient qu’à sa situation sportive, sa billetterie, qui lui a rapporté près de 3M€, mais aussi aux transferts. Mais ces revenus ne suffisent plus combler les trous et Frank McCourt se retrouve contraint d’éponger et d’utiliser ses fonds propres pour combler les trous. Une situation catastrophique qui pousse l’homme d’affaires américains à envisager une vente du club.