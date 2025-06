Luis Enrique est fan d'un joueur, il va signer au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant le début de la Coupe du monde des clubs, le PSG espère avoir le temps de boucler l'arrivée d'au moins un joueur, à savoir un défenseur central axial droit. Dans cette optique, la piste menant à Illya Zabarnyi prend clairement de l'ampleur. Un joueur dont Luis Enrique serait fan.

Illya Zabarnyi se rapproche du PSG ?

« C'est une piste étudiée par le club depuis plusieurs mois. Depuis le mois d'octobre précisément. Luis Enrique apprécie énormément le profil, il est fan du joueur. On l'avait évoqué cet hiver, il y a une chose qui posait problème, c'est sa nationalité. Il est Ukrainien et Matvey Safonov de l'autre côté est russe. Et on sait qu'il pourrait y avoir un problème par rapport au conflit qui existe entre la Russie et l'Ukraine. Mais visiblement, c'est un souci qui s'est estompé et le joueur serait enclin à venir », confie-t-il au micro d'Ici Paris, avant d'en rajouter une couche.