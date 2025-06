De Zerbi : L’annonce qui va faire paniquer l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En quête d’un entraîneur pour remplacer Simone Inzaghi, l’Inter Milan est annoncé sur la piste de Roberto De Zerbi, mais sa priorité serait de s'attacher les services de Cesc Fabregas. En ce sens, un accord aurait même déjà été trouvé avec le technicien espagnol. Toutefois, Côme, par la voix de son président Mirwan Suwarso, a fermé la porte à son départ.

« Je suis bien à Marseille et il n’y a pas eu d’appels d’autres clubs. » Nommé citoyen d’honneur de la ville de Foggia, Roberto De Zerbi a répondu aux rumeurs sur son avenir mardi. Annoncé dans le viseur de l’ Inter Milan , l’entraîneur de l’ OM a assuré n’avoir été contacté par personne et se sentir bien à Marseille, où il a encore deux ans de contrat.

Côme ferme la porte pour Fabregas

Comme indiqué par L’Équipe et RMC Sport, l’OM n’est pas inquiété par les rumeurs autour de son entraîneur. Le club marseillais se dit serein et absolument pas perturbé par les informations liant l’Inter Milan et Roberto De Zerbi et assure que ce dernier est totalement impliqué dans la préparation de la saison prochaine.