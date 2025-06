Départ de De Zerbi : L’OM vend la mèche !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Simone Inzaghi va s’engager avec Al-Hilal, Roberto De Zerbi est annoncé comme une des pistes explorées par l’Inter Milan pour le remplacer. Des rumeurs qui ne perturbent pas l’OM. Le technicien italien a lui-même assuré qu’il se sent bien à Marseille et travaille d’arrache-pied avec Medhi Benatia et Pablo Longoria pour préparer l’effectif de la saison prochaine.

Simone Inzaghi ayant décidé d’accepter l’offre d’Al-Hilal, l’Inter Milan est à la recherche d’un nouvel entraîneur. En ce sens, Cesc Fabregas semble être la priorité des Nerazzurri, qui seraient également intéressés par Roberto De Zerbi. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, l’Italien a répondu aux rumeurs mardi.

« Je suis bien à Marseille » « Je suis bien à Marseille et il n’y a pas eu d’appels d’autres clubs », a assuré Roberto De Zerbi. Comme indiqué par L’Équipe, l’OM se dit imperméable aux rumeurs venues d’Italie concernant son entraîneur, ce que confirme RMC Sport, assurant que les dirigeants du club n’ont pas du tout été perturbés.