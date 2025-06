Le nouveau Cruyff est annoncé au PSG !

Lors de cet exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé a trouvé la recette pour devenir un serial buteur. Aligné dans l'axe par Luis Enrique, l'attaquant du PSG est épanoui dans son nouveau rôle de faux numéro 9. Alerté par les performances XXL d'Ousmane Dembélé, Marco van Basten n'a pas hésité à le comparer à Johan Cruyff.

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire à 50M€ d' Ousmane Dembélé . Au fil des mois passés à Paris , le numéro 10 de Luis Enrique est monté en puissance. Et depuis le début de l'année 2025, Ousmane Dembélé est transformé.

Dembélé est le Cruyff du PSG ?

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé est un véritable cauchemar pour les défenses adverses, ayant des qualités exceptionnelles d'élimination. Mais ces derniers mois, la star du PSG est devenue un véritable serial buteur, et ce, grâce à son nouveau rôle. En effet, Luis Enrique a repositionné Ousmane Dembélé dans l'axe de son attaque. Un choix plus que payant. D'ailleurs, Marco van Basten - consultant pour Ziggo Sport - a osé le comparer au triple Ballon d'Or Johan Cruyff (1971, 1973 et 1974).