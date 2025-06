Ousmane Dembélé et Lamine Yamal : La discussion secrète !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé va-t-il finir Ballon d’or avant son grand ami Kylian Mbappé. De par son impact sur les succès du PSG cette saison et notamment en Ligue des champions, le numéro 10 du Paris Saint-Germain est confronté à Mbappé et surtout à Lamine Yamal dans la course au Saint-Graal individuel. Les propos sortis de leur contexte de Yamal ont fait réagir en équipe de France selon Bixente Lizarazu.

Lamine Yamal (17 ans) a réalisé sa meilleure saison en terme de statistiques avec le FC Barcelone avec 18 buts et 25 passes décisives. Mais hormis ces chiffres, c’est l’impact que cette jeune pépite issue de La Masia a sur l’équipe première du FC Barcelone qui impressionne. Au point où le danger semble toujours venir de lui pour sa capacité à éliminer, déséquilibrer et à servir ses partenaires dans les meilleures conditions.

Lamine Yamal poussé à lancer les hostilités pour le Ballon d’or Pour toutes ces raisons, et quand bien même il n’a pas gagné la Ligue des champions contrairement à Ousmane Dembélé qui est l’autre grand favori de la distinction, Lamine Yamal est dans la discussion du Ballon d’or 2025. Interrogé par la Cadena COPE cette semaine sur le choc France-Espagne en demi-finale de Ligue des nations l’opposant directement à Ousmane Dembélé, Yamal a refusé de tout miser sur ce match en expliquant vouloir que les votes soient effectués par rapport au meilleur joueur de la saison et non sur le Final Four. Poussé par le journaliste, le joueur du FC Barcelone a fini par dire que s’il voulait que tout se joue jeudi, alors « jouons ».