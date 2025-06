Lamine Yamal : La trahison du «frère» de Dembélé !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En remportant la Ligue des Champions avec le PSG, Ousmane Dembélé a logiquement gagné de précieux points dans la course au Ballon d'Or. Mais voilà que la lutte avec Lamine Yamal n'est pas encore terminée. D'ailleurs, même s'il est proche de l'international français, Gavi penche plutôt du côté de son coéquipier au FC Barcelone.

Qui sera le Ballon d'Or ? C'est le 22 septembre que l'on connaitra l'identité du successeur de Rodri. Et actuellement, ça semble se jouer entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, avec cependant un avantage sur le numéro 10 du PSG. La bataille est donc en cours entre le Français et l'Espagnol, chacun ayant ses partisans.