Adrien Rabiot : Le coup de gueule en direct

L'équipe de France a limité les dégâts en fin de contrat, mais le constat reste le même. Friables défensivement, les Bleus se sont retrouvés en difficulté face à une solide équipe espagnole, qui affrontera le Portugal en finale de Ligue des Nations. Après le coup de sifflet final, la déception parcourait le vestiaire des tricolores.

« On aurait mérité de l'emporter »

Après le coup de sifflet final, Adrien Rabiot est apparu très déçu au micro de TF1. « On est frustrés parce qu'on a eu plus de possession, plus de tirs cadrés, on a péché dans la finition. On s'est créé beaucoup d'occasions. On arrive à marquer 4 buts face à l'Espagne mais on en prend 5, défensivement on a eu du mal. C'était ouvert. Au vu de la première période, du jeu qu'on a déroulé, on aurait mérité de l'emporter » a confié le milieu de terrain de l’OM.