Rabiot sur le départ : L’annonce qui va rassurer l’OM !

Arrivé à la surprise générale l’été dernier, Adrien Rabiot pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Son contrat se termine dans un an et même avec la Ligue des Champions, d’autres clubs à l’étranger pourraient le séduire comme l’AC Milan, où son ancien mentor Massimiliano Allegri pourrait débarquer dans les prochains jours.

Les festivités pour la qualification en Ligue des Champions sont désormais très loin. A Marseille, on travaille désormais pour l’avenir et c’est le cas sur le mercato, afin de construire un collectif solide pour la saison prochaine. Mais il faudra surtout essayer de garder les meilleurs éléments, comme Mason Greenwood , Pierre-Emile Højbjerg , Leonardo Balerdi ou encore Adrien Rabiot .

« Je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine »

Et justement, l’avenir de l’international français n’est pas vraiment clair. Le principal intéressé a d’ailleurs fait une sortie assez évasive récemment. « La Ligue des Champions à Marseille, ça va être grandiose. Personnellement, je n’ai pas envie de m’avancer sur ce qui va se passer la saison prochaine. On va prendre un moment pour se poser avec le président Longoria et Medhi Benatia » a expliqué Rabiot, dont le contrat va jusqu’en juin 2026, mais qui aurait vraisemblablement un accord secret pour quitter l’OM cet été.