Cherki : L’annonce lunaire en Algérie

Rayan Cherki agacerait l'Algérie. Et la sortie d'Adel Amrouche traduit la nervosité qui règne dans ce dossier. Actuel sélectionneur du Rwanda, le technicien algérien semble avoir fait mine, au cours d'un entretien, de ne pas connaître le milieu offensif de l'OL, qui a réalisé des débuts fracassants sous le maillot de l'équipe de France.

C’est ce qui s’appelle des débuts réussis. Entré en cours de seconde période, Rayan Cherki a totalement réveillé l’équipe de France, alors menée par l’Espagne en demi-finales de Ligue des Nations. Auteur d’une passe décisive et d’un but, le milieu offensif de l’OL a sonné la révolte, même si cela n’a pas suffi (défaite 5-4). Le joueur a pris rendez-vous avec l’avenir et a certainement donné des regrets à l’Algérie, qui aurait tenté de le débaucher, même si le principal intéressé nie avoir eu des contacts.