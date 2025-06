Malaise avec Mbappé, que doit faire Deschamps ?

Depuis son transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé est positionné en tant qu'attaquant axial. Logiquement, Didier Deschamps préfère le faire jouer à ce poste avec l'équipe de France. Alors que Kylian Mbappé a eu du mal à s'illustrer face à l'Espagne ce jeudi soir, le sélectionneur des Bleus doit-il changer ses plans avec lui ? A vos votes !

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la phase fi nale de la Ligue des Nations , Kylian Mbappé a été aligné d'entrée face à l' Espagne en demi-finale ce jeudi soir. Positionné en pointe, le numéro 9 du Real Madrid était entouré par Ousmane Dembélé , Désiré Doué et Michael Olise . Toutefois, Kylian Mbappé n'a pas réussi à délivrer une très belle copie, même s'il a été l'auteur d'un but et d'une passe décisive.

Kylian Mbappé a permis à l'équipe de France de se relancer face à l' Espagne. Mené 4-0, les Bleus ont pu croire à une remontada grâce au but sur penalty de leur capitaine - un coup de pied de réparation qu'il a provoqué - et à sa passe décisive pour Rayan Cherki , qui fêtait sa toute première sélection en Bleu . Toutefois, les hommes de Didier Deschamps ont fini par s'incliner 5-4 contre la Roja .

«Kylian Mbappé ne peut pas défendre»

Pour en revenir à Kylian Mbappé, il a pêché dans le jeu, que ce soit dans la construction ou dans le travail défensif, même s'il s'est montré décisif à deux reprises contre l'Espagne de Lamine Yamal. D'ailleurs, Kevin Diaz a mis en lumière les lacunes de l'attaquant de 26 ans dans l'émission l'After Foot. « J'ai vu l'équipe de France essayer de presser en première mi-temps. C'est normal, ils avaient Doué et Dembélé qui font ça toute l'année. On a essayé même avec Mbappé. Le problème, c'est que Kylian Mbappé ne peut pas défendre. Et même quand il essaye, il le fait mal. Si les Bleus ont pris 5 buts parce que Kylian Mbappé n'a pas défendu ? Les premiers défenseurs sont les attaquants. C'est comme ça. La défense n'a pas été aidée. Je ne dis pas que c'est à cause de Kylian Mbappé, mais ça part des attaquants, et notamment de la pointe. Au milieu de terrain, la France était totalement dépassée aujourd'hui (jeudi) », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC Sport.

A votre avis, Didier Deschamps doit-il changer quelque chose avec Kylian Mbappé ? C'est le moment de voter !