Kvaratskhelia - PSG : Vengeance sur le mercato !

L’été dernier, le Napoli avait gagné son bras de fer en retenant coute que coute Khvicha Kvaratskhelia. Mais ce dernier est finalement bien parti au Paris Saint-Germain, bien qu’avec quelques mois de retard. Et la blessure est toujours ouverte aux pieds du Vésuve, où l’on semble préparer une vengeance terrible.

Le mercato estival a ouvert ses portes et le PSG pourrait être l’un des grands acteurs de ces premières semaines. A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma est notamment évoqué proche d’un possible départ, les négociations autour de sa prolongation n’avançant pas. Et plusieurs options se présentent déjà pour lui à l’étranger, notamment avec un retour en Serie A.