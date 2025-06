Transfert à l’OM : Un champion d’Europe répond cash !

Alors qu’Aymeric Laporte semblait s’éloigner de l’OM, le défenseur champion d’Europe sème à nouveau le doute. De passage à Agen, il a laissé entendre à un supporter qu’il espérait jouer la Ligue des champions avec Marseille. Une déclaration qui contredit les dernières informations annonçant la fin de cette piste pour le club phocéen.

L’OM commence son mercato d’été sur les chapeaux de roue et a déjà ciblé ses priorités. Pablo Longoria et Medhi Benatia veulent à tout prix renforcer leur défense, et cela passera par des arrivées de renom. La piste qui était la plus chaude en ce début de mercato était celle menant à Aymeric Laporte.