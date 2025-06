PSG : Le scandale qui vient gâcher la fête !

Alors que le PSG fêtait son tout premier sacre en Ligue des champions après une large victoire face à l’Inter Milan (5-0), un scandale est venu ternir la fête. Sur place, un supporter parisien en situation de handicap s’est fait voler son fauteuil roulant. Une plainte a été déposée.

Il y a quelques jours, le PSG a vécu le plus beau jour de son histoire en allant s’imposer en finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale affrontait l’Inter Milan , en terrain neutre à Munich, et a déroulé. Une victoire facile, 5-0, face à des Milanais amorphes, et le PSG a pu célébrer son premier titre de vainqueur de la Ligue des champions. Une victoire largement célébrée par les supporters parisiens, malgré quelques débordements.

Le témoignage d’un supporter du PSG

Cependant, un scandale s’est produit sur place également. Mathys, supporter du PSG en situation de handicap, s’est fait voler son fauteuil roulant. Gauthier, son ami, témoigne au micro d’Ici Paris Île-de-France, dans des propos rapportés par RMC Sport :

« Ce sont des espèces de petits parkings pour cinq ou six fauteuils. Nous, on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a garé la chaise de Mathys dans cet emplacement réservé, on l'a porté – comme on fait à chaque match – pour l'asseoir en bas, au premier rang, avec nous dans les gradins. Ils ont mis Mathys sur un brancard, ils nous ont emmenés en ambulance jusqu'au parking où j'étais garé, on a pu asseoir Mathys dans la voiture et rentrer à Paris. »