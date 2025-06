Transfert à 50M€ : Le PSG reçoit une réponse fracassante !

Venant enfin de remporter la Ligue des Champions avec le PSG, Marquinhos pourrait avoir de la concurrence la saison prochaine. En effet, le club de la capitale souhaiterait faire venir un nouveau défenseur central. En ce sens, une offre aurait été formulée pour Illya Zabarnyi. Mais voilà que le PSG devra remettre la main au portefeuille pour convaincre Bournemouth.

Zabarnyi vendu pour plus de 50M€ !

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG regarderait ainsi notamment du côté de la Premier League et de Bournemouth. En effet, dernièrement, il a été question d'un intérêt parisien pour Illya Zabarnyi, international ukrainien de 22 ans. Les choses sérieuses auraient même déjà commencé dans ce dossier puisque le PSG aurait formulé une première offre de 50M€. Toutefois, pour parvenir à un accord avec Bournemouth, il va falloir proposer plus. En effet, l'offre parisienne aurait été refusée et le 9ème de la dernière saison de Premier League attendrait plus que cette somme pour libérer Zabarnyi après avoir déjà vendu son autre défenseur central, Dean Huijsen, au Real Madrid.