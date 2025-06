20M€ : L’OM prépare un gros transfert !

L’OM pourrait perdre un élément clé de sa défense. Courtisé par l’AS Roma, Leonardo Balerdi est évalué à 20 M€ par le club marseillais. Si les dirigeants phocéens veulent renforcer l’arrière-garde, ils devront peut-être d’abord gérer ce dossier prioritaire, même si Balerdi lui-même n’écarte pas l’idée de rester.

Alors que l’OM souhaite impérativement se renforcer en défense pour mieux encadrer Leonardo Balerdi , ce dernier pourrait bien quitter la Canebière. Le défenseur argentin plaît à l’AS Roma et, comme l’a rapporté le journaliste Guillaume MP , Il Messaggero confirme l’intérêt du club romain. L’OM ne compte pas brader son joueur et réclamerait au moins 20 M€.

Après une saison 2024/2025 longue et difficile, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont facilement ciblé les postes à améliorer, notamment en défense. De nombreux noms ont été cité pour rejoindre l'OM , notamment Facundo Medina ou encore Aymeric Laporte .

«J’aimerais la jouer ici»

Les supporters de l’OM avaient déjà été rassurés par une déclaration de Leonardo Balerdi au JDD :

« J’aimerais la jouer ici. La Ligue des champions, c’est toujours un plaisir, et encore plus au Vélodrome. Rester la saison prochaine ? On ne sait pas. Peut-être. C’est une option. Moi, oui. J’ai été très heureux d’aider l’équipe à se qualifier. Mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer durant le mercato. »

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Leonardo Balerdi pourrait entamer sa sixième saison sous les couleurs du club phocéen.