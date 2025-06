PSG - Dembélé : Gros coup de pression pour le Ballon d’Or ?

La rédaction

Le duel franco-espagnol en demi-finale de la Ligue des Nations a aussi servi de vitrine à deux prétendants au Ballon d’Or : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Si les statistiques plaident pour le Parisien, la prestation de l’Espagnol, décisif face aux Bleus, pourrait bien redistribuer les cartes dans cette course au sacre individuel.

L’équipe de France affrontait l’Espagne ce jeudi soir, en demi-finale de la Ligue des Nations. Un match marqué par la confrontation entre deux prétendants au Ballon d’Or : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et c’est clairement l’Espagnol qui s’est illustré. L’attaquant du FC Barcelone a porté son équipe vers la victoire (5-4) en signant un doublé. De son côté, le joueur du PSG, remplacé à la 76e minute, s’est montré nettement plus discret.

L’avis de Lamine Yamal À l’issue de la rencontre, le jeune prodige espagnol, principal concurrent du meilleur buteur du PSG dans cette course au Ballon d’Or, a été interrogé sur ses ambitions et a répondu sans détour : « Pour moi, au-delà du fait que le plus important était de gagner ce match pour aller en finale, le Ballon d’Or doit revenir au meilleur joueur de l’année. Mais si ce trophée dépend du match d’aujourd’hui, je suis ouvert à cette idée, ça ne me pose aucun problème. Je suis très content d’être en finale et impatient pour le match de dimanche. »