Kylian Mbappé : Le coup de foudre chez l’ennemi

L’équipe de France et l’Espagne vont se retrouver sur les terres allemandes ce jeudi soir dans le cadre du Final Four de la Ligue des nations. Et ce, quelques mois seulement après la désillusion des Bleus face aux Espagnols pendant l’Euro 2024. Entre temps, Kylian Mbappé a bouclé sa première saison au Real Madrid et a pu persuader Pedri d’une chose : il fait bel et bien partie du gratin mondial.

Ce jeudi soir, l’équipe de France tentera de prendre sa revanche face à l’Espagne près d’un an après l’élimination en demi-finale de l’Euro 2024 entre les deux sélections : victoire 2-1 de La Roja avec un but venu d’ailleurs de Lamine Yamal notamment. Cette demi-finale de la Ligue des nations opposera entre autres la pépite de 17 ans du FC Barcelone à Ousmane Dembélé, les deux noms qui reviennent le plus dans la discussion pour le Ballon d’or 2025 décerné le 22 septembre prochain.

«Quand on parle d'une qualité comme celle de Kylian, c'est difficile de trouver la clé» On en oublierait presque Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a été une menace statistique pour le FC Barcelone cette saison avec 5 buts marqués en 4 Clasicos avec le Real Madrid. Pedri s’en souvient parfaitement. Le milieu de terrain du Barça et de l’Espagne n’a pas caché en conférence de presse être bluffé par la palette technique de l’attaquant du Real Madrid. « Quand on parle d'une qualité comme celle de Kylian, c'est difficile de trouver la clé ».