Mbappé, la terrible sanction ?

Ayant fêté sa première sélection contre la Croatie en mars dernier, Désiré Doué continue de monter en puissance au Paris Saint-Germain, en atteste son implication sur trois des cinq buts du PSG en finale de Ligue des champions contre l’Inter (5-0). En équipe de France, il va commencer à se faire sa place selon Benoît Trémoulinas qui évoque un danger pour Kylian Mbappé.

«Doué a un certain statut, il va commencer à se faire sa place en Bleu»

Pendant cette finale survolée face à l’Inter à l’Allianz Arena, Bradley Barcola et surtout Désiré Doué se sont eux aussi manifestés avec un doublé et une passe décisive pour le dernier cité. De quoi rebattre rapidement les cartes en équipe de France aux yeux de Benoît Trémoulinas. « Chaque joueur a son ego. Lorsque vous avez un joueur qui performe comme il l’a fait en finale de Champions League, on l’a vu et encensé partout Désiré Doué. Quand vous arrivez (ndlr à Clairefontaine) on vous regarde différemment, inconsciemment c’est comme ça. C’est plutôt logique. Doué a un certain statut, il va commencer à se faire sa place en Bleu. Barcola, on sait que ça fonctionne plutôt bien chez les Bleus et il y a Mbappé et Dembélé ».