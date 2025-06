Booba attaque Riolo : Nouveau rebondissement dans le clash !

A la suite du sacre du PSG en Ligue des Champions, un conflit a éclaté entre Daniel Riolo et Booba. Le journaliste RMC en a pris pour son grade à la suite de ses propos très critiques à l'égard de Luis Enrique il y a quelques mois. Alors que le rappeur avait appelé à la démission de Daniel Riolo, l'altercation ne s'est pas arrêtée là...

« Tu ne peux même pas savoir comment je m'en tamponne à un point »

Répondant donc aux propos de Booba, Daniel Riolo a balancé en direct : « Ceux qui sont les résistants de 44, qui disent moi je savais tout. En plus sur les réseaux, on transforme, on mélange une phrase d'une année d'avant avec une d'une année d'après. Quand en plus tout ça est relayé par des mecs comme Booba, Bellatar, tu ne peux même pas savoir comment je m'en tamponne à un point. 20 ans d'After pour être attaqué par ces mecs qui en plus ne se sont jamais intéressés au foot ».