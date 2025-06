Mbappé : Le message surprise du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, l’heure est aux célébrations. Et pour cause, l’équipe de Luis Enrique a été sacrée championne d’Europe en raflant la Ligue des champions. Une première dans l’histoire du club que Kylian Mbappé a en partie écrite comme rappelé par le président Nasser Al-Khelaïfi. Un message d’apaisement alors que ce n’est pas l’amour fou avec le clan Mbappé depuis son départ et le litige financier de 55M€ opposant les deux parties.

Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain l’été dernier après y avoir passé sept saisons au cours desquelles le meilleur buteur de l’histoire de la capitale a toujours couru derrière la première couronne du PSG en Ligue des champions, sans succès. Et ce, malgré une finale en 2020 et deux parcours jusqu’au stade des demi-finales en 2021 et 2024.

«Tout ce que Neymar, Lionel Messi, et Kylian Mbappé ont également fait pour ce club ne sera jamais oublié» Sacré champion d’Europe avec le PSG samedi dernier à Munich contre l’Inter (5-0) en sa qualité de président du club, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à adresser un message fort à Kylian Mbappé et toutes les autres légendes de l’histoire du Paris Saint-Germain ayant posé leur pierre à l’édifice. « Avant toute chose, j’aimerais remercier tous les anciens joueurs. Le premier joueur qu’on a signé, Javier Pastore, car il croyait à notre projet. Notre ancien capitaine Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Thiago Motta, tous ceux-là. Angel Di Maria bien évidemment aussi. Mais j’aimerais aussi dire que tout ce que Neymar, Lionel Messi, et Kylian Mbappé ont également fait pour ce club ne sera jamais oublié et fait partie des étapes de notre succès ».