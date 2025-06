Départ de l’OM : De Zerbi répond cash !

Annoncé dans le viseur de l’Inter Milan, Roberto De Zerbi a réagi avec fermeté aux rumeurs de départ. Présent à Foggia pour recevoir la citoyenneté d’honneur, le coach de l’OM a tenu à calmer le jeu. Malgré une clause libératoire de 6 M€, l’Italien assure vouloir poursuivre l’aventure à Marseille.

«Ce ne sont que des rumeurs»

Des bruits de couloir auxquels Roberto De Zerbi a répondu lors de la cérémonie où il a reçu la citoyenneté d’honneur de la ville de Foggia :

« Je dois beaucoup à Foggia. C’est ici que j’ai commencé, et je ne serais pas celui que je suis sans cette ville. Marseille ? Elle me rappelle beaucoup Foggia, c’est une ville passionnée et chaleureuse. Moi à l’Inter ? Ce ne sont que des rumeurs. »