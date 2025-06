Dimitri Payet : C’est terminé, le divorce est annoncé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Brésil, l’aventure de deux saisons se termine pour Dimitri Payet du côté de Vasco de Gama au vu de sa situation contractuelle. Cependant, l’ancien meneur de jeu de l’OM se trouve accusé par Larissa Ferrari, avocate brésilienne assurant avoir eu une relation avec le joueur, de violences physiques et sexuelles de sa part. De quoi le faire rentrer en France prématurément, à l’instar d’une rupture avancée avec Vasco de Gama ?

Ces dernières semaines sont mouvementées pour Dimitri Payet. Et pour cause, Larissa Ferrari a avoué avoir eu une relation du coup extra-conjugale donc pour l’ancien joueur de l’OM, sa femme Ludivine étant restée à Marseille avec sa famille. L’avocate brésilienne a porté plainte à la fin du mois de mars à la police de Rio Janeiro dans laquelle elle affirme avoir été victime de « violences physique et psychologique » de la part du joueur de Vasco de Gama.

De lourdes accusations de violences sexuelles envers Dimitri Payet Mais ce n’est pas tout, Larissa Ferrari a, selon le procès-verbal, été « agressée par Dimitri Payet, ce qui a laissé des marques sur son corps, et souffert de violence physique, morale, psychologique et sexuelle. J'ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l'eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol ». Comme Foot Mercato le rapporte, au moment de relayer les déclarations du patron de Vasco de Gama, Payet aurait reçu le feu vert du club de Rio de Janeiro pour revenir dans l’hexagone afin de régler sa situation personnelle avant le terme de son contrat le 30 juin prochain.