«Ça me fait mal» : Le PSG fait craquer un supporter de l’OM !

Le PSG a enfin décroché la Ligue des champions, s’imposant 5-0 face à l’Inter Milan. Un triomphe historique qui ravit les Parisiens… mais fait grincer des dents à Marseille. Supporter de l’OM, Benoît Paire a reconnu la supériorité du PSG, tout en exprimant sa frustration et son espoir de voir un jour l’OM rivaliser.

«Nous, ça nous attriste»

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi, Benoît Paire, fervent supporter de l’OM, n’a pas caché sa douleur.

« En tout cas, à Marseille, on ne se sent pas champions d’Europe, ça c’est sûr ! », a-t-il lancé en riant jaune. « Paris mérite son titre, ils ont été exceptionnels. Il faut savoir reconnaître quand une équipe joue bien au foot, et là, ils ont dominé la Ligue des champions. Bravo à eux. Mais je suis supporter de l’OM, donc oui, ça me fait mal. »

Le tennisman tricolore n’a pas non plus mâché ses mots sur l’impact de cette victoire du PSG sur les supporters de l'OM :

« Des conséquences positives ? Pas pour nous. Nous, ça nous attriste, on ne va pas faire semblant. »