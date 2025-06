Officiel : C'est terminé, le PSG provoque un coup de tonnerre sur le mercato !

La rédaction

Coup de tonnerre à l’Inter Milan : le club a officialisé ce mardi le départ de son entraineur Simone Inzaghi. Une séparation à l’amiable, quelques jours après la lourde défaite 5-0 face au PSG en finale de Ligue des champions. Le technicien italien est désormais libre et pourrait rebondir en Arabie Saoudite.

Après la débâcle face au PSG en finale de la Ligue des champions (5-0), Simone Inzaghi était annoncé sur le départ de l’Inter Milan. Le tacticien italien est en passe de rejoindre l’Arabie saoudite. Une information officialisée ce mardi par un communiqué des Nerazzurri. « Les chemins du Club et de Simone Inzaghi se séparent. C’est la décision prise d’un commun accord après une rencontre qui s’est tenue il y a quelques minutes. Le passage d’Inzaghi à l’Inter restera dans les mémoires des supporters, joueurs, dirigeants et employés comme une période marquée par une grande passion, accompagnée de professionnalisme et de dévouement », explique l’Inter Milan dans un communiqué.

Inzaghi quitte l’Inter Milan Le PSG aura donc provoqué un énorme bouleversement sur le banc milanais après la correction infligée en finale. « Six trophées : un Scudetto, deux Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie composent le palmarès accumulé en quatre saisons, qui ont permis au club de retrouver le sommet du football italien et européen. Inzaghi est l’un des entraîneurs ayant dirigé le plus grand nombre de matchs dans l’histoire du club nerazzurro, aux côtés de noms illustres comme Herrera, Mancini, Trapattoni ou encore Mourinho. Tout comme ces figures emblématiques, Inzaghi a fortement contribué à enrichir le palmarès de l’Inter et restera à jamais dans l’histoire comme l’entraîneur qui nous a menés à la conquête de la Deuxième Étoile. »