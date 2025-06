OM : Récompense inattendue pour De Zerbi !

Alors qu’il vient tout juste d’entamer son aventure sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi a reçu une belle reconnaissance en Italie. L’entraîneur olympien s’est vu remettre la citoyenneté d’honneur de Foggia, ville où il avait remporté la Coupe d’Italie de Serie C en 2016. Une récompense très symbolique à ses yeux.

Avant de rejoindre l’OM , Roberto De Zerbi a coaché de nombreuses années en Italie. Révélé à Sassuolo , l’entraîneur italien avait auparavant fait ses preuves à Foggia , en Serie C, où il avait notamment remporté la Coupe d’Italie de Serie C en 2016. Des résultats qui lui ont valu de se voir attribuer la citoyenneté d’honneur de la ville de Foggia .

«Je suis très ému»

Au micro pendant la cérémonie, l’entraîneur de l’OM s’est montré particulièrement touché. « Une récompense qui vaut plus que n’importe quelle victoire. Je suis très ému car je pense que c’est une récompense qu’aucune victoire, aucun trophée ne peut égaler. Cela va au-delà, cela me touche en tant que personne et ça me fait très plaisir. Je ne pense même pas la mériter, je fais juste du football », rapporte le quotidien italien L’Immediato.