After Foot - Daniel Riolo : La démission exigée !

Daniel Riolo n'a jamais été un grand fan de Luis Enrique et au micro de RMC, il ne s'est jamais caché de cela. N'ayant que très peu mâché ses mots concernant l'entraîneur du PSG, cela lui retombe aujourd'hui sur la tête alors que le club de la capitale vient de remporter la Ligue des Champions. Au point même que la démission de Daniel Riolo soit réclamée publiquement.

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG est sur le toit de l'Europe. Pourtant, il y a quelques mois de cela, les temps étaient bien plus durs pour le club de la capitale et Luis Enrique . L'entraîneur parisien était sous le feu des critiques, à commencer par celles de Daniel Riolo . Régulièrement, au micro de L'After Foot, le journaliste a multiplié les critiques à l'égard de celui qui s'assoit sur le banc du PSG : « Hakimi, qu’on me dise pas qui l’a fait progresser. Il était très bon à l’Inter, il a été bon au PSG, ce n’est pas Luis Enrique qui l’a fait progresser. Nuno Mendes, le latéral qui montait n’existe plus. Marquinhos, n’a pas attendu Luis Enrique pour avoir le niveau qu’il a. C’est tout, il n’y a rien. Qu’on me dise ce que ce gars (Luis Enrique) a apporté depuis qu’il est au club ? ». Finalement, Luis Enrique a réussi à faire mentir ses détracteurs et ça retombe sur Riolo .

« Ceux qui font les résistants de 44 »

Daniel Riolo en prend donc pour son grade et parmi les détracteurs, on retrouve notamment Booba. Mais voilà que ces critiques n'atteignent absolument celui qui travaille à l'antenne sur RMC. « Ceux qui font les résistants de 44, qui disent moi je savais tout. En plus sur les réseaux, on transforme, on mélange une phrase d'une année d'avant avec une d'une année d'après. Quand en plus tout ça est relayé par des mecs comme Booba, Belattar, tu ne peux même pas savoir comment je m'en tamponne à un point. 20 ans d'After pour être attaqué par ces mecs qui en plus ne se sont jamais intéressés au foot », a lâché Riolo lors de L'After Foot.