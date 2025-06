Kylian Mbappé, le coup de gueule inattendu !

Battue 5-4 par l’Espagne au terme d’un match renversant, l’équipe de France quitte la Ligue des Nations sur une note amère. Auteur d’un but, Kylian Mbappé a exprimé sa frustration après la rencontre, s’en prenant notamment à l’arbitrage et au temps de jeu effectif.

«On a les boules»

Une défaite difficile à digérer pour Kylian Mbappé, qui s’est exprimé au micro de TF1 :

« On a les boules, c’est normal parce qu’on voulait gagner. On a joué avec envie, on voulait vraiment revenir au score, mais au final, on a perdu et on est frustrés. »