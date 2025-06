Dembélé - PSG : La réponse à Riolo qui va faire parler

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Meilleur buteur du championnat de France cette saison avec 31 buts, Ousmane Dembélé a battu tous les records. Sa motivation a, sans aucun doute, été décuplée par un incroyable pari avec le rappeur Sam's. Vainqueur de cette gageur, le joueur du PSG est reparti avec une Rolex autour du poignet, ce qui a suscité la polémique.

Le 5 janvier dernier, Ousmane Dembélé levait le voile sur un drôle de pari : « Je l'ai dit en début de saison que j'allais marquer quelques buts. Je suis à 10 toutes compétitions confondues. C'est bien, il faut continuer. Je fais un défi avec mes amis, il y a quelque chose à gagner en plus, des Patek et des Rolex. J'espère que je vais mettre beaucoup de buts ». Le joueur est allé au-delà de ses espérances. Avec 31 buts, l’attaquant du PSG a gagné son pari haut la main et est reparti avec un joli cadeau.

Le coup de gueule de Riolo

Après la victoire du PSG en Ligue des champions, Dembélé s’est donc affiché avec une Rolex Daytona Platinum "Arabic Dial", vendue à plus de 520.000 euros, sur certains sites spécialisés dans l’horlogerie et offerte par le rappeur Sam’s. Mais dans les temps qui courent, Daniel Riolo espérait une mise en scène plus discrète. « Ousmane Dembélé, les gens ont trouvé ça marrant qu'il mette des buts et qu'il ait des patek et des Rolex à la fin. Ça ne m'a pas fait rire » avait-il confié sur RMC.