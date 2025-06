Mbappé : «L'homme à abattre», la star du PSG est devenue son ennemi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, à travers une vidéo publiée sur YouTube, Romain Molina a révélé comment l’armée numérique de Kylian Mbappé s’en était récemment pris à Ousmane Dembélé, qui prend de l’importance en équipe de France. En interne, le groupe des Bleus en aurait d’ailleurs marre de leur capitaine, alors que des tensions existent entre différents joueurs.

Les tensions s’accumulent en équipe de France ? Battus par l’Espagne (5-4) ce jeudi soir en demi-finale de la Ligue des Nations, les Bleus disputeront la petite finale face à l’Allemagne ce dimanche (15h). En attendant, à un an de la prochaine Coupe du monde, l’ambiance ne serait pas très gaie au sein du vestiaire de Didier Deschamps, et ce notamment à cause de Kylian Mbappé.

« Ousmane, c’est l’homme à abattre » C’est en tout cas ce qu’a révélé Romain Molina ce vendredi à travers sa chaîne YouTube. Ce dernier a notamment accusé le clan Mbappé, à travers son armée numérique, de s’en prendre à Ousmane Dembélé. « Ousmane fait la saison qu’il fait, et maintenant Ousmane, c’est l’homme à abattre. Quand Ousmane il ne marquait pas, c’était l’ami, mais maintenant qu’il marque, ah non ! Et c’est ça qui est le plus triste, c’est que c’est des potes. Ils s’entendent très bien pour le coup. Et quand Kylian avait un soucis, il comptait sur Ousmane, qui l’avait notamment aidé quand certaines personnes en équipe de France en avait marre de Kylian Mbappé », a confié Molina.