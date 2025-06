Ballon d'Or : C'est terminé pour Dembélé, l'annonce inquiétante !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG et élu meilleur joueur de la compétition, Ousmane Dembélé est désormais logiquement considéré comme le grand favori pour le prochain Ballon d’Or. Cependant, cet avis n’est pas partagé par le président de la Liga Javier Tebas, qui lui préfère Lamine Yamal (FC Barcelone) et Vinicius Jr (Real Madrid).

La prochaine édition du Ballon d’Or est d’ores et déjà lancée. En France , un candidat semble faire l’unanimité avec Ousmane Dembélé . Vainqueur de la Ligue des Champions le week-end dernier, l’attaquant du PSG a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Élu meilleur joueur de la compétition mais ayant également terminé meilleur buteur ainsi que meilleur joueur de Ligue 1, le numéro 10 parisien est logiquement favori pour la succession de Rodri (Manchester City).

Ousmane Dembélé favori du Ballon d’Or ?

Cependant, en Espagne, on préfère Lamine Yamal. A seulement 17 ans, le prodige du FC Barcelone a remporté la Liga, mais a également brillé en Ligue des Champions. Auteur d’un doublé ce jeudi soir face à la France en demi-finale de la Ligue des Nations, le phénomène né en 2007 a de nouveau choqué la planète football. En marge d’une convention autour du sport, le président de la Liga Javier Tebas a lui aussi été interrogé sur ce fameux débat du Ballon d’Or. Ce dernier n’a même pas cité Ousmane Dembélé au sein de ses favoris pour la réception du plus grand titre individuel possible.