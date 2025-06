«T’es sûr ?» : Un journaliste fait craquer Kylian Mbappé

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’allez pas dire à Kylian Mbappé qu’il n’a rien gagné avec le Real Madrid. Interrogé par un journaliste ce samedi sur sa saison chez les Merengue, l’ancienne star du Paris SG a repris la personne concernée, en lui rappelant les deux trophées glanés lors de sa première année en Espagne.

« On a loupé des titres importants »

« On a loupé des titres importants. Cette année a été enrichissante. Le PSG gagne la Ligue des champions sans moi, ça ne me touche pas, affirme Mbappé. C'est une bonne chose. Je pense que dans une carrière on a tous des défis. Je suis un peu plus dans l’œil du cyclone, c'est bien, j'ai toujours aimé être dans ces positions, à moi de travailler. J'ai inversé pas mal de tendances dans ma carrière, on m'a collé beaucoup de choses au dos, et j'ai réussi à les enlever. A moi de travailler. »